Rebelião em presídio de Fortaleza deixa nove presos mortos e 11 feridos

FORTALEZA - Uma rebelião, na madrugada desta segunda-feira, 11, na Casa de Privação Provisória de Liberdade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, deixou um saldo de nove presos mortos e 11 feridos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará apurou que a rebelião começou nos primeiros minutos desta segunda-feira, quando facções rivais começaram a brigar no interior do presídio.

A rebelião aconteceu no Pavilhão 1, depois que um dos presos não respeitou o que eles chamam de regras da cadeia em relação a visitas que acontecem aos domingos. A rebelião teria sido motivada por Carlos Pitombeira da Silva que lesionou outros presos durante a visita de familiares. Um motim na madrugada desta segunda-feira foi iniciado e gerou uma briga generalizada entre as facções.

O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, agentes penitenciários e agentes do Grupo de Apoio Penitenciário entraram em ação para separar a briga, mas encontraram resistência das facções, que tocaram fogo em colchões. Isso provocou a morte de nove detentos por queimaduras ou asfixia.

Dos 11 que saíram feridos, três foram liberados após atendimento no maior hospital de emergência de Fortaleza, o Instituto José Frota (IJF). Oito presos permanecem internados com queimaduras graves correndo risco de morte.

Dos sete mortos, a Secretaria de Justiça identificou até o final da manhã cinco: Antônio Maurício dos Santos Aguiar, Benedito Freitas Vieira, Jonathan de Oliveira Albuquerque, José Reinaldo de Lima e Paulo Roberto Pinto de Oliveira.

Carlos Pitombeira da Silva, que teria provocado a rebelião saiu ferido, e se encontra isolado no presídio. O clima é de tensão, mesmo com a rebelião tendo sido controlada no início da manhã.