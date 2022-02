Rebelião em presídio na Bahia deixa 5 mortos

SALVADOR - Uma suposta briga entre grupos rivais e uma tentativa de fuga provocaram uma rebelião no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, na tarde do domingo, 20. O motim resultou na morte de cinco detentos, alguns com requintes de crueldade, e deixou outros 18 feridos, conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

Ainda segundo a SSP, durante o confronto, que ocorreu no pavilhão II, alguns presos tentaram escapar pelo portão principal, mas foram impedidos pela guarda do presídio. Na manhã desta segunda-feira, 21, durante uma revista geral no pavilhão II, foi encontrada uma pistola modelo G2C, calibre .40, com dois carregadores e munição. O material estava na cela F6.

A direção da penitenciária tem informações de que a ordem para a execução de membros rivais teria partido de fora do complexo penitenciário, mas detalhes a respeito desse fato ainda estão sendo apurados.

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, teme que as mortes, provocadas por disputa de espaço dentro da cadeia, possam ter repercussão nas ruas. "Mas, a polícia está investigando como tudo aconteceu", disse.