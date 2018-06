Rebelião em presídio termina com 15 feridos no Recife

SÃO PAULO - Catorze detentos e um agente penitenciário ficaram feridos durante uma rebelião no Presídio Aníbal Bruno, em Recife, Pernambuco, na noite de quinta-feira.

Presos dos pavilhões A, B, C, D, E e G iniciaram a confusão após a morte de um detento de 22 anos. Um policial militar que estava na guarita disparou tiros de advertência depois que um pacote foi arremessado dentro da unidade. Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, após esses disparos, o policial militar atirou em direção ao pacote, mas acabou atingindo dois detentos.

A revolta foi controlada pelos agentes de segurança penitenciária. A tropa de choque da Polícia Militar invadiu o presídio para dar apoio a ação. De acordo com a Secretaria, dos feridos, cinco permanecem internados nas unidades de saúde do Estado. O restante está na enfermaria do presídio.

Os presos fizeram reivindicações sobre o comportamento da guarda interna. Os pedidos estão sendo avaliados pela Superintendência de Segurança Penitenciária.