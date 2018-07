Rebelião no Rio já dura 15 horas Presos da penitenciária de segurança máxima Bangu 3, na zona oeste do Rio, estão rebelados há 15 horas. Apesar de o secretário de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário, João Luiz Duboc Pinaud, garantir que a situação está sob controle, 30 detentos ocupam o telhado do presídio. Há informação de que eles estariam armados com metralhadoras. Cerca de 200 policiais militares estão cercando a área. A rebelião começou no fim da tarde de ontem, quando os presos fizeram como reféns 26 pessoas, entre agentes penitenciários, assistentes sociais, funcionários administrativos e professores. Foi estendida no presídio uma faixa com a inscrição C.V.R.L., que significa Comando Vermelho Rogério Lemgruber - líder da facção criminosa.