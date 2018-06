Rebelião no Urso Panda faz 24 reféns Detentos do Presídio Urso Panda, em Porto Velho (RO), se rebelaram no início da tarde deste domingo e fizeram 24 visitantes reféns. Os presos exigem a troca da nova diretoria, que tomou posse há menos de uma semana. A Polícia Militar se posicionou em volta do muro, para impedir fugas. O tenente Marcos Freire, do Comando de Operações Especiais (COE) da PM está negociando a libertação dos reféns com os apenados. A diretoria do Urso Panda foi trocada após a fuga de 43 detentos através de um túnel de 40 metros de extensão, na madrugada da última segunda-feira. Desses, nove foram recapturados. O presídio também viveu outros episódios de fugas e rebeliões. Em maio passado, um grupo de 250 detentos manteve 54 pessoas reféns, entre eles 10 crianças e 42 mulheres, durante uma rebelião.