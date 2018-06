Recarga do bilhete único sofre falhas O sistema de recarga do bilhete único apresentou falhas ontem, especialmente para estudantes e professores que tentaram colocar créditos no cartão. Para eles, o serviço ficou indisponível durante todo o dia. Atendentes disseram que a SPTrans não havia disponibilizado a cota do mês destinada aos estudantes. Para os demais usuários, ficou fora do ar das 7 às 11 horas. A pane atingiu os 6 mil postos de recarga da cidade. Segundo a SPtrans, o sistema ficou inoperante por causa de "problemas técnicos na rede".