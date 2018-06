Receba as manchetes do ‘Estadão’ no seu WhatsApp

Agora você tem um bom motivo para silenciar aquele grupo da família que não para de distribuir correntes e mandar “bom dia” no WhatsApp. A partir de segunda-feira, 28, os leitores vão receber, direto nos seus aplicativos, as principais manchetes do dia, os vídeos mais relevantes da TV Estadão e as entrevistas de maior destaque da Rádio Estadão. Serão três horários fixos por dia: 8h, 12h e 18h.

Para participar, basta adicionar nos contatos o número (11) 99406-2903 e enviar uma mensagem para ser incluído no grupo. Será um núcleo de transmissão. Isso significa que os leitores que optarem por receber o conteúdo só serão notificados pelo Estadão, que administra o grupo.

Sugestões de pauta e outros relatos devem ser enviados por WhatsApp para o número (11) 97069-8639 ou pelo aplicativo ‘Você no Estadão’, disponível no Google Play e na Apple Store. Se você estiver no desktop, entre na página do Você no Estadão, faça cadastro, login e envie sua foto ou vídeo. É rápido e fácil. Sua colaboração pode ir parar nas páginas do jornal, no portal do Estadão e nos aplicativos de notícias.