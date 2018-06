Receita apreende 29 veículos importados irregulares em MS

A Receita Federal apreendeu na terça-feira, 18, 29 veículos estrangeiros, principalmente utilitários e caminhonetes, na Operação Quatro Rodas. A ação ocorreu em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. Os automóveis, avaliados em R$ 1,8 milhão, estavam irregularmente em poder de brasileiros e estrangeiros, residentes na cidade. A ação faz parte da Operação Pentágono de repressão e combate ao contrabando, iniciada no dia 4. Carros importados só podem circular em solo brasileiro se tiverem sido trazidos para cá de forma regular por empresas especializadas. Polietileno Também na terça-feira, a Receita apreendeu R$ 2,1 milhões em mercadorias - a grande maioria fardos de polietileno - em empresas exportadoras e importadoras de Corumbá. Segundo a fiscalização, as mercadorias deveriam estar armazenadas em território alfandegado, ou seja, sob o controle da Receita. Os produtos deverão ser encaminhados para o depósito em 20 carretas.