Receita apreende mais de 260 kg de maconha no oeste do PR

A Receita Federal do Brasil apreendeu 263 quilos de maconha dentro de um carro que trafegava pela BR-277, na região de Cascavel, no oeste paranaense, nesta quinta-feira, 20, durante trabalhos de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. De acordo com a Receita, no momento da abordagem, o motorista tentou fugir, atravessando o canteiro da rodovia e transitando por cerca de 5 quilômetros na contramão. Em seguida, jogou o carro para uma vala no acostamento. A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel.