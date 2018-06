Receita devolve servidora de Mauá ao Serpro A Receita Federal determinou ontem o "retorno imediato" da auxiliar de informática Ana Maria Caroto Cano para o Serpro. Ela é investigada no escândalo da quebra de sigilo fiscal de parentes do candidato do PSDB à Presidência, José Serra. Na sexta-feira, a servidora e seu marido, José Carlos Cano Larios, foram acusados por um metalúrgico aposentado de solicitar sua assinatura para encobrir acessos não autorizados a suas declarações de renda.