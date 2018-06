Receita doa produtos apreendidos Mercadorias contrabandeadas, que foram apreendidas pela Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vão ajudar os desabrigados pelas chuvas em Santa Catarina. Seguiram ontem para Itajaí, um dos municípios no litoral do Estado mais prejudicados pelas enchentes, duas carretas carregadas de produtos. Os caminhões estavam em Curitiba, aguardando a liberação do tráfego nas BRs 376 e 101, o que acabou acontecendo na madrugada desta quarta-feira. Entre as mercadorias estão 13 barcos com motores, mais de 12 mil quilos de vestuários, 3 mil quilos de farinha de trigo, 3,9 mil quilos de farinha de mandioca e 120 mil fraldas descartáveis. Clubes de futebol de Curitiba também se mobilizam. O Atlético Paranaense está recebendo doações de alimentos, água, cobertores e materiais de construção no Espaço Sócio Torcedor, que fica na frente da Arena da Baixada, enquanto as catracas do Estádio Couto Pereira terão locais para coleta de alimentos não perecíveis no jogo que o Coritiba fará contra o Vasco, no domingo.