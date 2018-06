Receita Federal apreende veículos carregados com contrabando no Paraná A Receita Federal apreendeu, na tarde desta quarta-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, ônibus, carros e vans com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Elas foram apreendidas na Vila Portes, região da Ponte da Amizade. Após realizada a vistoria em dois estacionamentos e no pátio de um hotel, foram apreendidos, lacrados e levados para a delegacia da Receita Federal três ônibus e dez carros, dois com placas do Paraguai. Durante a operação, sacoleiros começaram um tumulto e foram dispersados pela PM, que usou balas de borracha e bombas de fumaça. Mas de acordo com a Receita Federal, ninguém ficou ferido. As informações são do site da Gazeta do Povo.