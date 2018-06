Receita já apreendeu R$ 42,5 mi em Foz do Iguaçu este ano A Receita Federal de Foz do Iguaçu apreendeu em julho deste ano R$ 4,8 milhões em mercadorias contrabandeadas do Paraguai, totalizando R$ 42,5 milhões em apreensões nos sete primeiros meses do ano - 35% a mais que igual período de 2005. O balanço da Receita divulgado nesta segunda, 21, informa ainda que, em julho, foram confiscados 287 veículos, dos quais 235 automóveis e 32 ônibus, que transportavam mercadorias contrabandeadas. De janeiro a julho foram confiscados 1.590 veículos - 1.187 são automóveis e 296 ônibus. Os equipamentos de informática são os itens com maior volume de apreensão (R$ 6,6 milhões até julho), seguidos dos eletrônicos (R$ 5,9 milhões), cigarros (R$ 5,8 milhões) e brinquedos (R$ 1,2 milhão).