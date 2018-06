Receita para a infidelidade Enquanto o PMDB resolveu abrir processo contra prefeitos que apoiam a reeleição do petista Jaques Wagner e deixaram de lado a campanha do companheiro de partido Geddel Vieira Lima, DEM e PSDB não pensam em retaliações. Os comandos dos dois partidos dizem entender a dependência dos governantes municipais em relação ao governo estadual. Para a oposição, o problema é que as dissidências chegam à disputa nacional e prefeitos aderem também a Dilma Rousseff.