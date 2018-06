Receita terá helicópteros para fiscalização em fronteiras O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, receberá nesta quarta-feira, 18, no Rio de Janeiro, dois helicópteros que vão auxiliar no combate à sonegação e ao contrabando. De acordo com a Receita, os veículos vão permitir um controle aduaneiro "mais ágil e eficiente" e aumentar a capacidade da presença do Estado brasileiro, "mesmo em locais mais remotos". Os helicópteros adquiridos foram os modelos EC 1357T2i, muito utilizados na Europa. A solenidade de recebimento dos aparelhos será no Centro de Convenções do Rio, às 15 horas, marcando o evento do Latin América Aero & Defense.