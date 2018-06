Recém-nascida atirada em rio em MG continua em coma Continua em coma a recém-nascida encontrada no Rio Arrudas, em Contagem, Minas Gerais, no último domingo, 30. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta quarta-feira, 3, os médicos retiraram todos os sedativos para avaliar se a criança terá algum tipo de reação. Na tarde desta quarta-feira, a recém-nascida passará por um ultra-som transfontanelar para determinar a extensão da lesão cerebral, constatada por exames realizados na terça. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Maternidade Municipal, onde respira com a ajuda de aparelhos. A mãe da menina, Elisabete Cordeiro dos Santos, de 25 anos, suspeita de ter atirado a filha de uma janela, continua presa.