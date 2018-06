Recém-nascida é abandonada em jardim de casa no sudeste do Paraná

SÃO PAULO - Uma recém-nascida foi abandonada na porta de uma casa no centro do município de Rebouças, no Paraná, na manhã de domingo. Segundo a Polícia Militar, o bebê foi deixado enrolado em um lençol, às 6 horas.

O casal que mora na casa encontrou a criança após ouvir o barulho de uma pedra na janela. A menina foi levada para um hospital da região onde deve ficar em observação nos próximos dias. Ela passa bem. Após a alta, a criança será encaminhada para adoção.

A mãe da recém-nascida não foi localizada. Caso seja encontrada, ela será indiciada por crime de abandono de incapaz.