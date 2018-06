Recém-nascida é encontrada em terreno baldio em MG

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada na manhã deste domingo, 20, em um terreno baldio no bairro Delfino Magalhães, em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo a polícia, uma mulher passava pelo local e encontrou o bebê, que estava enrolado em um edredom, apresentando várias picadas de formigas nos braços e nas pernas. Ela também estava com sinais de desidratação. A menina está internada no Hospital Universitário da cidade e passa bem. Até o fim da manhã desta segunda-feira, 21, nenhum parente havia comparecido à delegacia para reclamar o desaparecimento do bebê, segundo a polícia. Ainda não há pistas sobre a mãe da recém-nascida.