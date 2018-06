Recém-nascida encontrada em rio de MG está em estado grave

O bebê recém-nascido resgatado na tarde de domingo, 30, do ribeirão Arrudas, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, continua internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Maternidade Municipal de Contagem em estado grave. Segundo o hospital, a menina está entubada e seu estado de saúde é grave, mas estável. A menina, que pesa 2,110 quilos e mede 45 cm, foi encontrada com hematomas no tórax e nos joelhos, "o que sugere que ela foi jogada de frente", afirma a diretora geral da maternidade, Renata Graziela Soares. A criança está sendo medicada com dois tipos de antibióticos, devido às suspeitas de infecção, por conta do local onde foi encontrada. Batizada pela equipe médica com o nome de Michele, a menina não tem previsão de alta. O bebê foi encontrado por volta das 14 horas, pelos moradores do bairro Jardim Industrial e foi salvo pelo morador Tiago Magalhães da Silva, de 22 anos. Ela foi levada para o hospital São José, e depois transferida para a maternidade Municipal de Contagem. A diretora do hospital também informou que pelo estado do cordão umbilical da menina, ela teria nascido em uma maternidade. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, que ainda buscam informações que possam levar à identificação dos pais da criança. Texto alterado às 10h43 para acréscimo de informações.