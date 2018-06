Recém-nascido com uma hora de vida é abandonado em Búzios

RIO - O bebê recém-nascido abandonado em Búzios, na Região dos Lagos fluminense, tinha apenas uma hora de vida quando foi encontrado por moradores da Rua das Palmeiras, por volta das 6h, desta quinta-feira, 20. Quando foi encontrado, ele estava coberto com um tecido fino em uma caixa de leite. De acordo com o diretor-geral do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, Marcelo Fonseca, o menino realizou uma série de exames neonatais e recebeu antibióticos para prevenção.

O bebê, que nasceu de 39 semanas e cinco dias com 3,370 kg, foi atendido e medicado por uma neopediatra que estava de plantão. Os antibióticos foram necessários porque não há informações sobre o parto ou se a mãe fez pré-natal. Ele deve permanecer por pelo menos 10 dias no hospital.

Ele foi resgatado por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (Cabo Frio), ainda com cordão umbilical e sujo de sangue. Os policiais foram chamados por uma família que ouviu o choro da criança de madrugada. No resgate, uma ambulância foi chamada, mas o bebê começou a vomitar e foi levado imediatamente para o hospital.

O menino ficará sob responsabilidade do Conselho Tutelar de Búzios que, junto com a polícia, tentará encontrar a mãe e os familiares do bebê. O caso foi registrado como abandono de incapaz na 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio).