Recém-nascido é abandonado em calçada em cidade de Minas

SÃO PAULO - Um recém-nascido foi abandonado em uma calçada em Paraguaçu, Minas Gerais, no domingo. A criança que estava enrolada apenas em uma blusa foi encontrada por uma mulher que voltava do trabalho, na Avenida Glauco Prado Leite, no bairro Nova Paraguaçu.

Ela chamou a polícia e a criança foi socorrida e levada para o Hospital São Francisco de Assis. O menino passa bem, mas ainda não há previsão de alta.

O Conselho Tutelar também foi acionado. A Polícia Militar disse os pais do menino ainda não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso.