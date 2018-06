Recém-nascido é abandonado em Vitória da Conquista Um recém-nascido do sexo masculino foi abandonado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de ontem. O bebê, pesando 3,5 quilos, foi deixado na porta de uma casa no centro da cidade. A criança estava numa caixa de papelão e com algumas roupas. Resgatado pelos moradores, o bebê foi levado para o hospital municipal e passa bem. A polícia ainda não identificou a mãe do bebe, que ficará sob a responsabilidade do Juizado da Infância e da Juventude. Ele provavelmente será encaminhado para a adoção.