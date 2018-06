Recém-nascido é atirado de prédio em Salvador Um bebê do sexo masculino, com algumas horas de vida, foi atirado da janela de um prédio localizado no bairro da Graça, em Salvador, por volta das 23 horas de quinta-feira, 9. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu à queda. A polícia ainda não sabe quem foi o autor do crime. Agentes que vistoriaram o prédio e peritos do Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IMLNR) concluíram que o bebê deve ter sido jogado do corredor do quarto andar do edifício, depois de terem encontrado vestígios de sangue no local e analisado o estado do corpo do recém-nascido. A delegada titular da 14ª Delegacia (Barra), Patrícia Nuno, que investiga o caso, porém, não acredita que o autor do crime more no andar. "Encontramos vestígios de sangue em outros pontos do prédio e estamos investigando."