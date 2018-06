Recém-nascido é encontrado dentro de saco de lixo em Curitiba

SÃO PAULO- Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo na manhã desta terça-feira, 16, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar, a criança, um menino, foi hospitalizada e passa bem.

A polícia recebeu uma denúncia segundo a qual um bebê estava na rua dentro de uma sacola. Ao chegarem no local, os PMs encontrara o recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, envolto em um cobertor e dentro de um saco de lixo.

A criança foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador e está com o quadro estável.