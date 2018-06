Recém-nascido é encontrado no lixo em Barueri Um recém-nascido foi abandonado na manhã desta sexta-feira, 10, no meio de sacos de lixo numa escadaria na esquina das Ruas Henrique Gonçalves Batista e 25 de Janeiro, no Jardim Belval, em Barueri, município da Grande São Paulo. Por volta das 9h30, pessoas que passavam pelo local viram algo suspeito que estava se mexendo e chamaram o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil de Barueri. Quando chegaram ao local, as guarnições encontraram o bebê, do sexo masculino, ainda com a placenta. A criança foi levada para o Pronto-Socorro Central e seu estado de saúde é considerado estável. As primeiras informações dão conta de que uma senhora teria visto uma mulher abandonando o bebê naquele local. A polícia vai investigar para tentar encontrar o paradeiro dessa mulher.