Um recém-nascido morreu na manhã desta sexta-feira, 17, durante um incêndio no berçário do Hospital e Maternidade São Silvestre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, começou por volta das 11 horas e já foi controlado. Não há informações sobre outras vítimas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.