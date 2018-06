Recomendações Algumas propostas de segurança de vôo feitas pela comissão de investigação do acidente da TAM para a pista de Congonhas, Infraero, empresas, TAM, Cenipa: 1. Avaliar e monitorar periódicamente a condição das pistas, inclusive com medição de atrito. Informar de imediato aos pilotos. 2. Adequar performance das aeronaves para pouso e decolagem na pista auxiliar, em caso de chuva. 3. Estabelecer parâmetros e procedimentos para garantir a segurança das operações na pista auxiliar em caso de chuva. Empresas devem ajustar seus equipamentos aos novos parâmetros. 4. Providenciar avaliação de performance de jatos de grande porte no pouso em pistas molhadas e enfatizar aos tripulantes o cumprimento das regras de procedimento dos aviões A319, A320 e A321 para vôos com reversos travados.