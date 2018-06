Reconstrução de cidades do Piauí custará R$ 600 milhões

auí precisará de R$ 600 milhões para recuperar os danos causados pelas enchentes. Segundo o governador Wellington Dias a grande dificuldade é a reconstrução de estradas e pontes das cidades. "Não há dinheiro para recompor tudo, mas aquilo que é essencial, seguramente, vamos fazer."

O governador pretende ter apoio financeiro da União para reconstruir os municípios atingidos pelas enchentes. Na área de habitação, o governo do Piauí fechou parceria com as prefeituras e com o Ministério da Integração para reconstruir as casas destruídas pela chuva. "Uma parte será reconstruída pelo programa de emergência e outra pelo programa Minha Casa, Minha Vida", conta. O valor destinado para a habitação será de R$ 72 milhões.

Sobre as doenças decorrentes das enchentes, o governador disse que o Estado comprou R$ 8 milhões em medicamentos, disponíveis nas unidades de saúde municipais. "Nossa equipe de controle já prevê que 20 dias após a diminuição do nível das águas, vamos ter problemas com doenças transmitidas pela água das enchentes ou por insetos. Estamos montando uma operação de limpeza."