Reconstrução do Museu Nacional começará apenas no próximo ano

RIO - A reconstrução do Museu Nacional, que foi consumido por um incêndio há oito dias, deverá iniciar apenas no próximo ano. O Ministério da Cultura (MEC) havia prometido liberar rapidamente R$10 milhões para recuperação emergencial do prédio histórico. Até a manhã desta segunda-feira, 10, os recursos para obras imediatas ainda não tinham sido transferidos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), à qual a instituição é vinculada.

Na próxima semana, equipes técnicas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e da Unesco irão se reunir para começar a elaborar o projeto de reestruturação, mas até o fim do ano os trabalhos serão focados apenas na manutenção da estrutura que sobrou e no resgate do acervo que ficou sob os escombros.

"Este plano de reconstrução ainda tem várias questões técnicas a serem debatidas. É um prédio tombado pelo Iphan, então nada pode ser feito sem a concordância do instituto", ressalta Wagner Wilian Martins, diretor administrativo do Museu Nacional. "Há questões bastante delicadas, se a gente vai reconstruir o prédio como ele era, se a gente vai fazer alguma coisa diferente, se a gente vai utilizar materiais modernos..."

Nesta segunda-feira, 10, terá início a instalação de tapumes no entorno do Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio. O intenção é garantir o cercamento da área e impedir o acesso ao local de pessoas não autorizadas. Nos próximos dias, uma empresa será escolhida para fazer o escoramento do prédio e colocar uma cobertura provisória. A medida é necessária para que equipes de arqueólogos e outros profissionais comecem os trabalhos em busca de recuperação do acervo que está debaixo dos escombros.

Na terça, 11, técnicos do Iphan e do Ibram deverão se reunir para iniciar o planejamento de reconstrução do museu. Uma equipe da Unesco também deve chegar ao Rio para participar das discussões ainda nesta semana.