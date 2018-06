Recuperação da barragem custa R$ 11 milhões O custo de recuperação da fissura na Barragem Algodões 1, segundo o governador Wellington Dias (PT), é de R$ 11 milhões. As fissuras alcançam cerca de 50 metros de largura na parede de contenção e a barragem agora está seca. Os municípios atingidos pela enxurrada vão receber R$ 750 mil do governo estadual para o atendimento de obras de emergência. De acordo com a assessoria do governo, R$ 500 mil serão repassados para Cocal e R$ 250 mil para Buriti dos Lopes. O prefeito de Cocal, Fernando Sales, disse que o plano de trabalho prevê a reconstrução de casas, estradas, escolas e postos de saúde. Mas isso só começará a ocorrer depois do resgate de todas as vítimas.