Rede dificulta a identificação dos autores de blog Nem sempre é fácil rastrear um site, blog ou perfil em rede social para saber o verdadeiro autor. É possível criar um blog gratuito sob pseudônimo. Se a pessoa não quiser, não precisa colocar dados pessoais. A mesma situação pode ocorrer em redes sociais como Orkut, Facebook ou Twitter. Qualquer um pode criar um perfil falso para denegrir a imagem de outro candidato. Para chegar ao autor, seria necessária uma ordem judicial. Se o acesso for a partir de uma lan house, além da ordem judicial, é preciso obter dados com o proprietário do local no qual se descobriu a origem.