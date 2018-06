Rede hoteleira da Baixada tem 100% de ocupação Com 100% da rede hoteleira lotada, praticamente todos os imóveis de temporada alugados e a promessa de dias ensolarados, o volume de turistas na Baixada Santista na virada do ano promete ser o maior dos últimos anos. A previsão da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, é de que 480 mil a 650 mil veículos desçam a serra. A presidente do Santos e Região Convention & Visitors Bureau, Lúcia Maria Teixeira Furlani, afirma que a expectativa dos setores hoteleiro, de comércio e de serviços é que a temporada seja a melhor dos últimos tempos. O prefeito de Guarujá, Farid Madi (PDT), cidade que deverá receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes no réveillon, classifica o assassinato do turista Diego Engel Leite, de 29 anos, morto durante assalto no final de novembro na praia das Astúrias, como uma ocorrência natural em uma cidade de porte médio. No lançamento, na quinta-feira, da Operação Verão no litoral paulista, foi anunciado o reforço de 2.563 policiais militares e 561 bombeiros na região. Em Bertioga, haverá trio elétrico e a banda baiana Swing Nagô, na Riviera de São Lourenço. A expectativa da prefeitura é que o número de turistas supere o recorde de 700 mil no réveillon do ano passado. Shows com artistas famosos durante a virada, só mesmo em São Vicente, onde o cantor Daniel se apresenta à 1 hora da madrugada na Biquinha. Mas durante janeiro outros shows deverão animar os turistas. No dia 5, tem Ivete Sangalo no Guarujá. No dia 19, Pitty se apresenta em Peruíbe e no dia 20 Daniela Mercury canta na Praia Grande.