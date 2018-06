Reeleição de Wagner é apoiada por 41%

O governador da Bahia, Jaques Wagner, tem 41% das intenções de voto na corrida pelo governo estadual. O ex-governador Paulo Souto (DEM) tem 32%, e em terceiro aparece o ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima (PMDB), com 9%. Os números são de pesquisa Vox Populi divulgada pela TV Bandeirantes. No Estado, 32% disseram que votariam com certeza em um candidato apoiado pelo presidente Luiz Ínácio Lula da Silva. Outros 36% responderam que poderiam votar no nome sugerido por Lula.