Reeleito, Anchieta Júnior espera ajuda federal

BOA VISTA

Reeleito governador de Roraima, o engenheiro José de Anchieta Junior (PSDB) terá como seu principal desafio a mudança de perfil econômico do Estado. Hoje, Roraima depende essencialmente dos recursos transferidos pela União.

Para isso, Anchieta pretende colocar em prática políticas públicas que criem uma infraestrutura de transportes e alimentem a indústria local, com a Zona de Processamento de Exportação, que vem sendo desenvolvida em Boa Vista; o turismo, e a produção de grãos e carne para suprir o comércio com a Venezuela. O governador tem no senador Romero Jucá (PMDB) e sua ex-mulher, Teresa Surita (PMDB), eleita deputada federal, seus mais importantes aliados para cumprir promessas de aparelhar a saúde e melhorar a educação no Estado./