Refém, rapaz salva namorada de estupro Armado com uma faca, o segurança Diones Cardoso, de 23 anos, invadiu a casa onde a ex-namorada de 38 anos mora com as filhas, de 9 e 16 anos, na madrugada de ontem, em São Caetano do Sul, no ABC. Como a ex-namorada não estava, ele fez as garotas e o namorado da mais velha, de 21 anos, reféns. Amarrado, o rapaz se soltou quando Cardoso estava prestes a estuprar a adolescente. O segurança acabou ferido e foi internado no Hospital Albert Sabin. Segundo a polícia, ele já havia sido acusado de estuprar a mãe das meninas.