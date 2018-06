Reféns obrigados a furtar banco

Operários de uma construção e passageiros de um ônibus foram obrigados a ajudar uma quadrilha a furtar dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil. O crime foi filmado pelas câmeras da agência, na Rua Itinguçu, na Vila Ré, zona leste. As imagens foram divulgadas ontem pela Polícia Civil. Sob a mira de fuzis, os reféns chutam os caixas para eles se deslocarem do piso e os carregam até uma Fiorino. O crime ocorreu em 4 de fevereiro e ninguém havia sido preso. Há poucos dias, porém, dois dos bandidos foram detidos em flagrante ao tentar roubar mais um caixa, desta vez do Itaú, em Mauá, na Grande São Paulo. Um terceiro comparsa do roubo na Vila Ré também acabou preso. Outros nove, porém, seguem foragidos. Segundo investigadores, cerca de R$ 200 mil foram levados pelos criminosos. O número, porém, não foi confirmado até a noite de ontem. A quadrilha agiu com tranquilidade, em 35 minutos, apesar de o alarme ter tocado. Na saída, um dos bandidos estourou uma porta da agência a marretadas. Treze vítimas e 12 bandidos foram filmados. Segundo o delegado Ruy Ferraz Fontes, da Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), antes do ataque o bando furtou um ônibus para fechar a rua durante a ação e não despertar a atenção da polícia. Em seguida, obrigou os passageiros e operários de uma obra próxima a ir até o Auto Atendimento do Banco do Brasil. Para o delegado, já está comprovada a participação da quadrilha em cinco roubos a caixas eletrônicos.