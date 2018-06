Reforma da marquise começa em fevereiro A Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente (SVMA) abriu ontem a concorrência para a reforma da marquise do Parque do Ibirapuera, orçada em R$ 12,8 milhões e que deve começar em fevereiro. A marquise, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tem mais de 50 anos e nunca passou por uma grande reforma. Agora, ela vai ganhar a impermeabilização do teto e recuperação do piso. A primeira área a ser recuperada será um trecho de 50 metros quadrados, próximo do parque infantil, onde um pedaço do revestimento do teto despencou há um mês.