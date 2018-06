Reforma de Lula copia padrão militar O modelo de distribuição de terras para a reforma agrária no atual governo segue um padrão semelhante ao dos projetos de colonização do regime militar - que empurrava populações rurais das regiões Sul e Sudeste do País para a ocupação de terras na Amazônia. A constatação é do cientista político Miguel Carter, professor da School of International Service da American University, em Washington, e estudioso da questão agrária brasileira, após analisar as áreas de terras destinadas à reforma agrária nos últimos 32 anos, de acordo com o período presidencial e as regiões do País.