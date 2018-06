Reforma de ponto começa com atraso Com oito meses de atraso, a Prefeitura começa hoje a reforma da parada de ônibus no cruzamento das Avenidas Rebouças e Brigadeiro Faria Lima, na zona sul, um dos principais pontos de congestionamento de São Paulo. A intervenção permitirá que mais coletivos parem ao mesmo tempo nas plataformas. A previsão é concluir as obras em seis meses, ao custo de R$ 1,5 milhão.