Reforma se torna possibilidade concreta A China foi o mais longe que poderia ir e além do que o governo brasileiro esperava no apoio às aspirações do País a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Para o Itamaraty, o governo chinês conseguiu dar um passo à frente na sua habitual reserva sobre o tema. Se for além das palavras, dizem os diplomatas, pode ser um decisivo empurrão em direção a uma reforma efetiva. Passar do discurso à prática pode ser a maior dificuldade dos chineses, sempre reticentes ao tratar das mudanças no Conselho.