Região de Itacarambi teve 162 tremores de terra só no domingo

Itacarambi - O terremoto de 4,9 pontos na escala Richter, que no início da madrugada de domingo atingiu Itacarambi e outros municípios da região norte de Minas, foi seguido de outros 42 tremores apenas na primeira hora, segundo resultados parciais das estações sismológicas instaladas em outubro. Os pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) informaram que 162 tremores de até 1,9 ponto foram registrados no domingo. Nos dias anteriores, foram identificados três sismos - um no dia 5 (às 4h04) e dois no dia 8 (19h52 e 20h01) - com magnitudes inferiores a 2 pontos. Até as 10 horas de segunda-feira, os pesquisadores computaram 19 sismos com magnitude de até 1,9. O tremor foi mais fortemente sentido num raio de cerca de seis quilômetros, abrangendo comunidades de três municípios: Itacarambi, Januária e São João das Missões, onde casas ficaram rachadas na aldeia da etnia xacriabá. Nesse caso, a partir do epicentro - verificado no povoado de Caraíbas -, a intensidade chegou a 2 graus na escala Mercalli Modificada (MM), que vai até 12. O diretor do Observatório Sismológico, Lucas Vieira Barros, e o geólogo Cristiano Chimpliganond estimam que a área de percepção do terremoto principal superou os 50 quilômetros. "A magnitude máxima posteriormente foi de 1,9 (pontos na escala Richter). E essa magnitude já é percebida pelas pessoas", ressaltou Barros. "Esses sismos continuam acontecendo, mas a tendência é que a freqüência de pós-abalos diminua com o tempo. Normalmente, eles têm magnitude bem menor do que o evento principal." De acordo com os pesquisadores da UnB, não há data para a apresentação do relatório final sobre o caso. O Observatório avalia a instalação de uma estação permanente em Itacarambi, a exemplo do que ocorre nas principais regiões sísmicas já identificadas no País. Barros aproveitou para cobrar a criação de um órgão governamental para acompanhar o fenômeno. "Se nós não tivéssemos vindo aqui, quem viria?" Segundo o pesquisador, o Observatório é custeado pelo trabalho de monitoramento de reservatórios. Há 18 hidrelétricas com casos de sismos induzidos pela ação do lago sobre o ambiente geológico. O maior tremor já observado no Brasil foi de 4,2 na escala Richter, no município de Nova Ponte, em 1998 - a cidade tem uma grande usina da Companhia Energética de Minas (Cemig).