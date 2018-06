Região do Aeroporto de Congonhas amanhece sem luz A região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanheceu sem luz nesta quarta-feira, 4. Depois de ter sido atingida por um temporal na tarde de terça-feira, a região ficou sem luz, já que os ventos, que chegaram a 108 km/h, destruíram alguns circuitos de distribuição de energia da Eletropaulo, deixando mais de 195 imóveis da região sem energia elétrica. De acordo com a Eletropaulo, a luz deveria ser restabelecida por volta ds 8h30. Segundo informações do Aeroporto de Congonhas, as operações de pousos e decolagens eram feitas normalmente. A falta de energia elétrica na região também prejudicava o trânsito durante a manhã. Um semáforo que continuava apagado na Avenida dos Bandeirantes, próximo à Rua João Carlos Malet, deixava o trânsito lento por quase quatro quilômetros. Às 8 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 75 quilômetros de congestionamento, índice um pouco acima da média para o horário, que é de 66 quilômetros. Em outro ponto da cidade, na Marginal do Tietê, um caminhão quebrado deixava o trânsito lento na pista sentido Castelo Branco, na altura da Ponte dos Remédios. Temporal Na tarde de terça-feira, 3, duas linhas de subtransmissão da Eletropaulo foram afetadas por um raio, o que deixou nove bairros sem luz: Santo Amaro, Moema, Planalto Paulista, Indianápolis, Jardim Aeroporto, Vila Clementino, Alto da Boa Vista, Saúde e Vila Mariana. O forte temporal, com mais de 200 raios e ventos com velocidade equivalente ao de um ciclone tropical, atingiu a zona sul e causou o destelhamento dos hangares de quatro empresas no Aeroporto de Congonhas. No total, cinco casas próximas ao aeroporto foram danificadas na Rua João Carlos Mallet; cinco helicópteros e dois aviões foram atingidos e três pessoas ficaram feridas. Só na zona sul, 51 árvores caíram. Em toda a cidade, foram registrados nove pontos de alagamento. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 103 km de congestionamento às 19h30, índice 20% acima da média para o horário na capital. Texto alterado às 8h20 para acréscimo de informações.