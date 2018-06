Região Metropolitana de SP acumula 28 chacinas no ano A Região Metropolitana de São Paulo já acumula 28 chacinas neste ano, com 93 vítimas fatais. A última ocorreu na última sexta-feira, pouco antes da meia-noite, em um bar na rua Dom Macedo Costa, no bairro Flor da Montanha, município de Guarulhos. Três rapazes foram baleados e a polícia ainda não encontrou nenhuma pista que leve ao esclarecimento do crime. Segundo testemunhas, Rodrigo Alves Martins, de 18 anos, Tiago Gomes Barasino, de 22, e Alexandre Rodrigues de Oliveira, cuja idade não foi apurada, estavam no bar, quando um automóvel preto parou em frente ao estabelecimento e de seu interior partiram disparos de pistolas, que atingiram os três. As vítimas foram baleadas na cabeça e no peito. Rodrigo, com cinco tiros, Tiago, com oito e Alexandre com três. Eles morreram ao serem socorridos no Hospital Municipal de Urgência. O inquérito de homicídio foi instaurado no 1º DP de Guarulhos. O padrasto de Rodrigo compareceu à delegacia e informou aos policiais que os mortos eram usuários de drogas. As hipóteses da chacina são de que os jovens foram mortos por dívida ou por disputa de ponte de venda de drogas.