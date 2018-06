Região metropolitana do Rio registra 17 tiroteios no fim de semana

A região metropolitana do Rio de Janeiro teve um final de semana com registros de tiroteios semelhantes aos vistos nos dois anteriores. Até as 16h36 deste domingo, 17 casos foram mapeados pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT). O número de arrastões, porém, aumentou: foram seis entre o sábado e o domingo.

De acordo com dados do aplicativo, que mapeia os casos no Grande Rio, o primeiro fim de semana do mês foi o com maior número de tiroteios – foram 23 no total. Na semana passada, em meio ao carnaval, foram 18 casos. Os dois primeiros finais de semana registraram ainda quatro arrastões cada um.

Apesar da intervenção federal na segurança pública do Estado anunciada na sexta-feira, o fim de semana ainda foi de policiamento normal nas ruas do Rio, sem a presença de soldados das Forças Armadas. Segundo o Comando Militar do Leste, somente após o pedido de intervenção ser votado na Câmara e no Senado – o que deve acontecer até terça-feira – é que os militares passarão a ser vistos nas ruas.