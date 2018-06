Região Sul deve ter chuva forte e granizo nesta terça-feira

Uma frente fria causará nesta terça-feira, 6, muitas nuvens e tempestades localizadas no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ocorrerão chuvas intensas em algumas áreas desses Estados, com descargas elétricas e rajadas de vento.

A precipitação pode ultrapassar os 80 milímetros em algumas cidades, principalmente no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas estarão em declínio. Em pontos mais isolados poderá ocorrer queda de granizo. Haverá nebulosidade e pancadas de chuva no Paraná, parte de São Paulo e de Minas Gerais, além dos Estados do Centro-Oeste e do Norte do Brasil.

No centro-norte e nordeste do Amapá, no Maranhão, no oeste da Bahia e no sul do Piauí haverá variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no fim do dia. Nas demais áreas do Norte e do Nordeste do País as temperaturas estarão elevadas.