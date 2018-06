Região sul do país deve registrar mais neve nesta quinta

SÃO PAULO - A neve deve voltar a cair na região sul do país nesta quinta-feira, 5, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A forte massa de ar frio seguirá atuando no Sul do Brasil mantendo as temperaturas baixas e a possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. A frente fria irá se afastar para o oceano, mas os ventos úmidos que sopram do mar irão manter a chuva no leste da Região Sul, leste de São Paulo e litoral do Rio.

O dia ficará chuvoso e os ventos estarão fortes entre o litoral de São Paulo e do Rio. No Norte do país haverá pancadas de chuva localizadas. O tempo ficará instável no litoral do Nordeste. Nas demais áreas do país o sol predominará e a umidade relativa do ar estará baixa podendo ficar abaixo dos 20% em algumas localidades do Centro-Oeste e interior do Nordeste.