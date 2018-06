Região Sul registra temperaturas abaixo de zero, segundo Climatempo

SÃO PAULO - A região Sul do Brasil registrou temperaturas abaixo de zero e geada em diversas áreas na madrugada e manhã desta quinta-feira, 1°, por conta do avanço da massa de ar polar sobre a região, de acordo com a Climatempo.

As regiões serrana e planalto (divisa do norte de Santa Catarina com o sul do Paraná) estão com temperaturas negativas neste início de manhã, segundo dados o Epagri/Ciram, órgão de meteorologia de Santa Catarina. A menor temperatura foi registrada em Urupema: -5,2ºC. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros baixaram até -4,7ºC.

Em Bagé, no sul gaúcho, a temperatura mínima registrada hoje foi de 0,8ºC, o que provocou geada forte na cidade. Em São Joaquim, na serra catarinense, também geou com forte intensidade e a temperatura mínima foi de 1 grau abaixo de zero. Houve geada fraca também em Santana do Livramento, Cambará do Sul, Caxias do Sul e Santa Maria.