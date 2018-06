Região Sul registra temperaturas negativas em plena primavera

O clima não tem sido muito bom no Sul do País. Além da frente fria que tem provocado fortes chuvas e temporais, uma massa de ar polar fez a madrugada desta quarta-feira, 30, ser gelada na região. Em plena primavera, os termômetros marcaram -3,5ºC em Urubici, em Santa Catarina, e -1ºC em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio foi provocado por uma massa de ar polar vinda da Argentina que se desloca para o Sudeste do Brasil, onde deve chegar mais fraca. A partir de quinta-feira, 1º, o aumento da umidade e a possibilidade de chuvas farão as temperaturas subirem nos três Estados da região.

Ainda segundo o Inmet, essa não é a primeira vez que os termômetros marcam temperaturas negativas na primavera na Região Sul. Em 2000, no dia 26 de setembro, os termômetros marcaram -2,1ºC em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.