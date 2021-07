Região Sul tem terceiro dia consecutivo de neve e temperaturas negativas

FLORIANÓPOLIS - A massa de ar polar continua exercendo forte influência sobre a Região do Sul do País. Esta quarta-feira, 30, foi o terceiro dia consecutivo em que municípios das serras Gaúcha e Catarinense registraram ocorrência de neve ou chuva congelada e temperaturas negativas. Os termômetros de Bom Jardim da Serra e Urupema, na região serrana de Santa Catarina, registraram -4°C na madrugada desta quarta.

Segundo a Epagri/Ciram, Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, a neve da madrugada ocorreu por causa do frio aliado à umidade ainda presente na região. A umidade, por sua vez, é favorecida pelo ciclone Raoni, que está se deslocando em alto mar.

Os municípios onde já houve registro de neve em Santa Catarina são: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Urupema, na Serra de Santa Catarina; e Irani e Água Doce, no Meio Oeste. Já no Rio Grande do Sul, houve registro de neve nos municípios de Nova Prata, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Caxias do Sul, Canela e Gramado, na Serra Gaúcha; e em São José dos Ausentes, no extremo nordeste do Estado.

A previsão ainda é de frio e geada nos próximos dias. No Paraná, segundo a Simepar, as condições atmosféricas continuam favoráveis para a ocorrência de geadas em quase todas as regiões, o que tem afetado a produção de milho no Estado.