Boa parte do país, principalmente a Região Sul, terá pancadas de chuva fortes e isoladas nesta sexta-feira, 29, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos.

A chuva também cai em grande parte da Região Norte por conta do calor, umidade e ventos em altitude. No nordeste do Pará e centro-sul do Amapá as pancadas de chuva estarão associadas com a Zona de Convergência Intertropical, que continuará influenciando esta área com chuvas, assim como o norte da Região Nordeste.

Chuvas ocorrerão entre Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia e poderão ser fortes. Céu nublado e com pancadas de chuva fortes e isoladas em grande parte do centro-oeste da Região Sul e sul de Mato Grosso do Sul, sendo que no período da tarde as pancadas de chuva as demais áreas do Sul e de Mato Grosso do Sul e grande parte de São Paulo e Rio.

Pancadas localizadas de chuva ocorrerão no extremo oeste e norte de Mato Grosso e Rondônia por conta do calor e umidade. No centro-sul do Tocantins, em Goiás, no Distrito Federal, grande parte de Minas, Rio, Espírito Santo e demais áreas de Mato Grosso o sol aparecerá entre poucas nuvens.